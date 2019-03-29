Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300РИА Новости 14:37

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
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В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

RT на русском14:49

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В США назвали целью российских военных в Венесуэле восстановление С-300

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США заявили, что российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300

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