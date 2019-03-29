Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300РИА Новости 14:37
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
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Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Теннис
Изнер вышел в финал турнира в Майами
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»
После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Технологии
VisionLabs стала лучшей в области распознавания лиц
Технология Liveness входящей в экосистему Сбербанка организации VisionLabs одержала победу в конкурсе, который прошел в рамках крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019, проинформировало издание Newsnn.ru.
Обновлено в 14:22
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено в 13:56
Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТП
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.
Обновлено в 16:49
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
«Химки» проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:00
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Политика
Прокурор настаивает на депортации Бутиной из США
Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в незаконной работе иностранным агентом в США, будет депортирована из страны.
Обновлено в 16:23
Экономика
Что изменится в жизни граждан России с 1 апреля
В апреле банк России произведет повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Обновлено в 06:12
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов
Обновлено в 04:59
Общество
Правительство Перу ввело режим ЧС на 15 дней
В Перу правительство объявило режим ЧП на 15 дней в районе Чайуаюачо в регионе Апуримак.
Обновлено в 18:53