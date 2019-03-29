Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300РИА Новости вчера в 14:37
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
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США заявили, что российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300
Интерфаксвчера в 13:38
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