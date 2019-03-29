Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300РИА Новости 14:37
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием
По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено в 15:40
Игры
В Star Citizen появились играбельные женщины
Обновлено в 17:09
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Политика
Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу
В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено в 02:59
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:56
Политика
На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
Обновлено в 18:00
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25
Авто
В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей
Обновлено в 12:04
Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче Евролиги
Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о прямых президентских выборах
Американский сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли внес законопроект, подразумевающий введение прямых выборов президента страны, в Конгресс США.
Обновлено в 18:57
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 12:54