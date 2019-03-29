Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300РИА Новости 14:37

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
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США заподозрили российских военных в Венесуэле в восстановлении работы С-300

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
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Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
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В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
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Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
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Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
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«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче Евролиги

Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает "Советский спорт".
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Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
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В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
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Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
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