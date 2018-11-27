Политика

В Госдепе США призвали Путина и Порошенко к сдержанности
URA.Ru
вчера в 23:58

В Вашингтоне призвали Москву вернуть Киеву задержанные украинские корабли и членов их экипажей. Кроме того, Помпео призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко к соблюдению международных договоренностей и сдержанности.
URA.Ruвчера в 23:58

Подробнее о событии

Госдеп призывает Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры из-за ситуации в Керченском проливе

Эхо Москвы02:00

В Госдепе США призвали Путина и Порошенко к сдержанности

URA.Ruвчера в 23:58

США призвали Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации в Черном море

Вести.Ruвчера в 18:48

Госдеп призвал Путина и Порошенко урегулировать ситуацию в Керченском проливе

Московский Комсомолецвчера в 18:34

Помпео призвал Украину и Россию проявить сдержанность

РИА Новостивчера в 17:22

Госсекретарь США высказался об инциденте в Керченском проливе

Газета.Ruвчера в 17:21

Госдеп призвал Путина и Порошенко к урегулированию ситуации в Керченском проливе

ТАССвчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Армия и оружие

СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.
Обновлено в 03:32
Политика

Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:09
Политика

Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 03:13
Политика

Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе

Мексиканские власти призвали Вашингтон провести расследование в связи с использованием американской стороной нелетального оружия против мигрантов на границе.
Обновлено в 03:24
Политика

В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней

Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в конце сентября.
Обновлено в 03:31
Политика

Глава Alibaba стал членом Компартии Китая

Обновлено в 03:32
Политика

ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд

«Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П. А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении финансовой организации, опубликованном на сайте банка.
Обновлено в 03:32
Политика

Саудовского принца потребовали арестовать из-за убийства журналиста

Обновлено в 03:17
Политика

Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, несмотря на введение военного положения, выборы главы государства должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.
Обновлено в 01:45
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.
Обновлено в 03:27
Политика

Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.
Обновлено в 03:22
Политика

Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур).
Обновлено в 03:24
Политика

Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.
Обновлено в 03:28
Политика

Участников саммита G20 в Аргентине накормят местными блюдами

Меню для лидеров стран "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает газета Nacion.
Обновлено в 03:27
ещё по теме
Главное