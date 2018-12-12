Политика

Канадского экс‐дипломата задержали в Китае
Телеканал 360°
вчера в 20:38

Китайские власти задержали канадского экс-дипломата Майкла Коврига, в данный момент работающего в неправительственной организации «Международная кризисная группа» (МКГ), сообщил Reuters.
Телеканал 360°вчера в 20:38
с чего всё началось
«Международной кризисной группе известно, что её старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае», — цитирует
 Reuters заявление МКГ.
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