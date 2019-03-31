В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жителиУкраина.ру 05:15

Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители

Армия и оружие Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Армия и оружие В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Общество В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Шоу-бизнес Ольге Орловой предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.

Политика Посол США на Украине посетила избирательный участок в Киеве Посол США на Украине Мари Йованович, которая входит в число международных наблюдателей на выборах президента Украины, посетила один из избирательных участков в центральном районе Киева.

Политика Украинские дипломаты не справляются с притоком избирателей Наряду с Варшавой избирательные участки работают в Гданьске, Кракове и Люблине.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Недвижимость Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Футбол Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва Забавный эпизод произошел в послематчевой серии пенальти в финале турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами 2002 года рождения московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс", сообщает "Советский спорт".

Кино Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника» В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".

Культура СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Политика Кучма отдал свой голос на выборах президента Украины За кого Кучма отдал свой голос, неизвестно. Напомним, выборы в Незалежной стартовали утром в воскресенье.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.