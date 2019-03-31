Армия и оружие
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жителиУкраина.ру 05:15
Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Волонтер из Донецка: С утра у нас было спокойно. Потом начались сильные обстрелы. Уже двое раненых
Комсомольская правда06:01
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе
За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй»
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники
В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Ольге Орловой предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом
В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.
Обновлено в 05:04
Политика
Посол США на Украине посетила избирательный участок в Киеве
Посол США на Украине Мари Йованович, которая входит в число международных наблюдателей на выборах президента Украины, посетила один из избирательных участков в центральном районе Киева.
Обновлено в 07:29
Политика
Украинские дипломаты не справляются с притоком избирателей
Наряду с Варшавой избирательные участки работают в Гданьске, Кракове и Люблине.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский объявил о начале новой жизни на Украине
Обновлено в 04:36
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва
Забавный эпизод произошел в послематчевой серии пенальти в финале турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами 2002 года рождения московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:13
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".
Обновлено в 06:32
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Обновлено в 04:46
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Кучма отдал свой голос на выборах президента Украины
За кого Кучма отдал свой голос, неизвестно. Напомним, выборы в Незалежной стартовали утром в воскресенье.
Обновлено в 06:38
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика
На Украине проходят президентские выборы
Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году.
Обновлено в 03:10