Армия и оружие

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жителиУкраина.ру 05:15

Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
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При обстреле Горловки в день выборов ранены мирные жители

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Срочное сообщение СЦКК ДНР: раненная в Зайцево супружеская пара доставлена в больницу

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СРОЧНО: ВСУ атаковали пригород Горловки — ранены местные жители

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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

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В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Зеленский объявил о начале новой жизни на Украине

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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

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Забавный эпизод произошел в послематчевой серии пенальти в финале турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами 2002 года рождения московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс", сообщает "Советский спорт".
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Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

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СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
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За кого Кучма отдал свой голос, неизвестно. Напомним, выборы в Незалежной стартовали утром в воскресенье.
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На Украине проходят президентские выборы

Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году.
Обновлено в 03:10
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