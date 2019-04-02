Происшествия
В Горелово почтят память жертв теракта в петербургском метроПетербургский дневник 08:56
Идея установить закладной камень в Горелово в сквере на улице Политрука Пасечника появилась в день теракта. Так случилось, что именно 3 апреля 2017 года в сквере начались работы по благоустройству территории, и через несколько часов город облетела новость о трагедии в метро.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество
Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Турчинов объявил об испытании новых ракетных комплексов Украины
Киев в ближайшее время проведет испытания новых украинских ракетных комплексов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 12:28
Общество
Сергей Собянин открыл дилерский центр «Мерседес» в модельном цехе ЗИЛа
Сам дилерский центр расположился на Автозаводской улице, в легендарном для любителей автомобильной истории месте — модельном цехе ЗИЛа, где проектировались новые и дорабатывались существующие модели автогиганта.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Политика
Парламент Великобритании вновь отверг альтернативные варианты Brexit
Британские парламентарии вновь не смогли выбрать из четырех вариантов Brexit, поэтому самым популярным вариантом останется выход из Евросоюза при сохранении членства Британии в таможенном союзе.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Кино
Умер актер и режиссер Вадим Гемс
2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.
Обновлено в 07:29
Политика
Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму
Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Культура
В Екатеринбург летит министр культуры Мединский
Обновлено 31 марта в 23:20
Армия и оружие
Атомные субмарины ТОФ провели подводную дуэль на Камчатке
Отмечается, что учебные задачи в море отработали экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань».
Обновлено в 01:33
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию
Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено в 11:34
Здоровье
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией
Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено в 11:23
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Спорт
Мишин: Лазукин не был готов к возможности выступить на командном ЧМ
Российский фигурист Андрей Лазукин не был готов к возможности выступить на командном чемпионате мира в Японии, но сейчас делается все для срочного оформления визы спортсмену, сообщил тренер Лазукина Алексей Мишин.
Обновлено в 10:08
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33