В Горелово почтят память жертв теракта в петербургском метроПетербургский дневник 08:56

Идея установить закладной камень в Горелово в сквере на улице Политрука Пасечника появилась в день теракта. Так случилось, что именно 3 апреля 2017 года в сквере начались работы по благоустройству территории, и через несколько часов город облетела новость о трагедии в метро.

В Горелово почтят память жертв теракта в петербургском метро

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