В Google разъяснили позицию компании по статусу КрымаRT на русском 07:50

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google в связи с неверным указанием на карте принадлежности российского региона - Крыма.

с чего всё началось

Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов.

Представитель Google пояснил депутатам Государственной думы позицию компании по статусу Крыма, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, с парламентариями «связался официальный представитель компании Google».

В Google разъяснили позицию компании по статусу Крыма

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