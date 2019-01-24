Политика
В Google разъяснили позицию компании по статусу КрымаRT на русском 07:50
Представитель Google пояснил депутатам Государственной думы позицию компании по статусу Крыма, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, с парламентариями «связался официальный представитель компании Google».
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Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов.
— Вячеслав Володин, российский политикНовая газета 03:54
с чего всё началось
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google в связи с неверным указанием на карте принадлежности российского региона - Крыма.ТАСС02:57
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