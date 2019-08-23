Компания Google представила пресс-релиз, в котором объявила о грядущих обновлениях новой версии операционной системы Android.

В Google рассказали о нововведениях в Android

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