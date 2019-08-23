Гаджеты
В Google рассказали о нововведениях в AndroidLife.ru 15:09
Компания Google представила пресс-релиз, в котором объявила о грядущих обновлениях новой версии операционной системы Android.
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Общество
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
Наука
Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию
Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 20:15
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.
Обновлено в 17:34
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16
Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Хоккей
«Металлург» забросил 6 шайб в ворота «Сибири» на Мемориале Ромазана
«Металлург» разгромил «Сибирь» на Мемориале И. Ромазана — 6:0. В составе победителей Эрик О'Делл оформил дубль, еще по разу отличились Роман Любимов, Брэндон Козун, Денис Паршин, Сергей Мозякин.
Обновлено в 12:51
Наука
Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца
По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Наука
ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сделано заявление по поводу наличия в питьевой воде в пластиковых бутылках микрочастичек пластика.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Российский спецназ уличили в наступлении на оплот террористов в Сирии
Отмечается, что вертолет был задействован в ходе столкновений с силами джихадистов у города Кабани, который находится недалеко от главного опорного пункта боевиков в Латакии — города Джиср-эш-Шугур.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
Бывший спецназовец из Петербурга покорил Эльбрус
Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что следователи и власти Петербурга помогли с жильем инвалиду - бывшему сотруднику спецназа "Тайфун" Николаю Евтуху, который лишился квартиры.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57