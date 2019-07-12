Интернет
В Google признали прослушивание голосовых команд пользователейПолит.ру 00:22
Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
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Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
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Политика
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Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
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В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
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Происшествия
Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти
Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.
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Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Общество
«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн
Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт.
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Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
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Обновлено в 00:18
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Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры
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Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России
В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
The Hill: ЕС может в конечном итоге отвернуться от Ирана
Иранские чиновники подчеркнули, что в конечном итоге Иран «будет готов обогащать уран до любого уровня в любом количестве».
Обновлено в 00:27
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Финансы
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Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
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Баскетбол
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовал обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс».
Обновлено в 01:00
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам паводка.
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Больная раком Валентина Толкунова страдала от разлуки с сыном и одиночества
Во время работы в вокально-инструментальном оркестре Толкунова встретила первую любовь.
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Общество
В Крыму резко упала температура воды в Черном море
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки»
Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.
Обновлено вчера в 23:06