Интернет

В Google признали прослушивание голосовых команд пользователейПолит.ру 00:22

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
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Google признала факт утечки записей голосов из базы Google Assistant

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РИА Новости00:57

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