Интернет

В Google признали прослушивание голосовых команд пользователейПолит.ру 00:22

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
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Google признался в прослушке голосовых запросов пользователей

Газета.Ru08:55

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Эхо Москвы04:02

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РБК02:28

Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

РИА Новости00:57

Google призналась, что ее сотрудники слушают записи пользователей голосовых помощников

ТАССвчера в 23:20

В Google признались в прослушке пользователей

URA.Ru02:35
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Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
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В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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