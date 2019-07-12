Интернет
В Google признали прослушивание голосовых команд пользователейПолит.ру 00:22
Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
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