Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах HuaweiРИА Новости 01:47

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
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В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

РИА Новости01:47

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Говорит Москва00:58

Huawei лишится Android из-за властей США

Известия00:15

Главные новости к утру 20 мая

Коммерсантъ00:01

Смартфоны Huawei отключат от Android

Газета.Ru02:09

Google Play и Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах Huawei

ТАССвчера в 23:05

Снижение в Китае, рост в Японии. Как мировые биржи начинают неделю

РБК02:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Экономика

ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение

ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Футбол

Аллегри не планирует брать годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах после ухода из туринского клуба.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Экономика

Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами

Использование плавающих цен связано с ожидаемой полной загрузкой мощностей заводов в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. и продолжающимся ростом цен на металл и комплектующие, поясняет один из них.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Авто

Как не купить авто, которое использовалось в качестве такси

Обновлено вчера в 11:30
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Спорт

Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты

Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая

Если ранее предполагалось, что аппарат выйдет 25 мая, то теперь дата «сместилась» на 20 мая.
Обновлено в 00:40
Кино

Эдди Марсан надеется вновь сыграть инспектора Лестрейда в фильме про Шерлока Холмса

Гай Ричи снял два фильма - "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней", с 2011 года ведутся разговоры о съемках картины "Шерлок Холмс - 3". В марте 2019 года дата релиза была отодвинута на 22 декабря 2021 года.
Обновлено в 02:06
Общество

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Жена Плющенко показала свою соперницу

Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Трамп заявил о стремлении только к экономическим вторжениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалировать военные действия, а готов только на экономические вторжения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир Fox News.
Обновлено в 01:57
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО

Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
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