Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах HuaweiРИА Новости 01:47
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
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Экономика
ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение
ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Аллегри не планирует брать годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах после ухода из туринского клуба.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины
В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами
Использование плавающих цен связано с ожидаемой полной загрузкой мощностей заводов в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. и продолжающимся ростом цен на металл и комплектующие, поясняет один из них.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела
Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Авто
Как не купить авто, которое использовалось в качестве такси
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Спорт
Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты
Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая
Если ранее предполагалось, что аппарат выйдет 25 мая, то теперь дата «сместилась» на 20 мая.
Обновлено в 00:40
Кино
Эдди Марсан надеется вновь сыграть инспектора Лестрейда в фильме про Шерлока Холмса
Гай Ричи снял два фильма - "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней", с 2011 года ведутся разговоры о съемках картины "Шерлок Холмс - 3". В марте 2019 года дата релиза была отодвинута на 22 декабря 2021 года.
Обновлено в 02:06
Общество
За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %
Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Жена Плющенко показала свою соперницу
Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Трамп заявил о стремлении только к экономическим вторжениям
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалировать военные действия, а готов только на экономические вторжения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир Fox News.
Обновлено в 01:57
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО
Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21