Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах HuaweiКоммерсантъ вчера в 02:42

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google. Ранее стало известно, что американская корпорация приостановила сотрудничество с Huawei.

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

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