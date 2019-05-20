Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах HuaweiКоммерсантъ вчера в 02:42
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google. Ранее стало известно, что американская корпорация приостановила сотрудничество с Huawei.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Политика
Ляшко в прямом эфире устроил перепалку с охраной Зеленского
Обновлено в 07:33
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 12:58
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 10:47
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Политика
Увольняющихся журналистов «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной
Журналистка Олеся Герасименко, работавшая в газете, написала в твиттере, что уволенных журналистов «выводят из здания с охраной».
Обновлено в 06:19
Авто
В Тольятти начнут производить электромобили
В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 04:46
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Политика
Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым
Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику Порошенко»
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 17:56
Политика
Канада направила делегацию в Китай для освобождения своих граждан
Канадское правительство отправило парламентскую делегацию в Китай для переговоров по освобождению двух граждан Канады, ранее задержанных в КНР по обвинениям в угрозе национальной безопасности, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в эфире телеканала CBC.
Обновлено в 19:14
Наука
Волчанку связали с генетическими мутациями
Биологи из Школы медицинских исследований имени Джона Кертина (Австралия) провели генетический анализ двух когорт больных волчанкой и одной группы здоровых людей.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В российских больницах не хватает врачей
Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Общество
Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол
Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Интернет
В сеть попали данные 49 млн пользователей Instagram
Представители Facebook, которой принадлежит Instagram, заявили, что технические специалисты изучают проблему и выясняют, как персональные данные оказались в общем доступе.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei
На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Общество
Памятник Кобзону открыли в Москве
Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30