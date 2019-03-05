Политика
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картахРБК 11:10
Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Google заявил, что исправил ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.ТАСС11:01
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Армия и оружие
Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их
США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы
Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
Обновлено в 13:37
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Транспорт
Минтранс оценил транспортную безопасность Крымского моста
Перенос срока завершения строительства стационарного инспекционного досмотрового пункта на подходах к Крымском мосту не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной его части, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Под Владимиром произошел пожар на заводе, семь человек пострадали
Семь человек пострадали при пожаре на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Авто
В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus
Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 12:14
Кино
Вышел трейлер восьмого сезона «Игры престолов»
Американская телевизионная сеть HBO представила трейлер заключительного сезона фантастической саги "Игра престолов".
Обновлено в 14:14
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Хоккей
«Йокерит» переиграл «Динамо» и сократил счет в серии
В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ финский Йокерит на домашнем льду в Хельсинки обыграл московское Динамо 2:1.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Политика
Посол США призвала уволить украинского чиновника
Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 13:18
Политика
Макаревич высказался о «вони, поднятой вокруг Жванецкого»
"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и [актера] Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", - отметил музыкант в своем Facebook.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Почти сто тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии
В Новороссийске без электричества остались 90 500 жителей.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Летевший из Мурманска в Петербург самолет изменил курс
Обновлено в 13:09
Происшествия
Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве
Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".
Обновлено в 11:46
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Кино
Майкл Джексон называл фиктивными свои отношения с женщинами
Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными, так как они нужны были только «для отвода глаз».
Обновлено в 01:19
Футбол
Бейл не попал в стартовый состав «Реала» на матч 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом»
Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:13
Здоровье
В России из продажи изымут препарат «Эриспирус»
С рынка лекарство уйдет во всех доступных ныне формах: запретят продажу таблеток в пленочной оболочке и сироп.
Обновлено в 09:57
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Хоккей
Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Общество
Хостелы в жилых домах решили запретить
Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Спорт
Московская антидопинговая лаборатория до окончания расследования не переедет в МГУ
Московская антидопинговая лаборатория останется в прежнем здании на территории Министерства спорта Российской Федерации по настоятельной просьбе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до окончания расследования.
Обновлено в 14:07
Игры
В Dota 2 вышел новый герой Mars
В Dota 2 добавили нового персонажа — Mars. Об этом Valve объявила в блоге игры. Ознакомиться с обликом и способностями можно здесь.
Обновлено в 13:39
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел вперед в серии
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил
Минобороны России сообщило, что у ограды лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии обнаружено 300 свежих могил.
Обновлено в 09:47