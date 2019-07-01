Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобранияRT на русском 10:17
Участники демонстрации смогли ворваться в местное законодательное собрание. Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание. Администрация Гонконга ранее ввела красный уровень тревоги в городе из-за продолжающихся протестов.
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