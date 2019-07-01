Происшествия

В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собраниеВести.Ru 08:25

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания. Красный уровень тревоги объявлен в здании впервые за всю историю, сообщает РИА Новости. На эту меру секретариат пошел из-за агрессивного поведения митингующих.
Читать в источнике
с чего всё началось
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает
 South China Morning Post.
РБК10:29

Подробнее о событии

Полиция Гонконга прогнала протестующих из парламента с помощью слезоточивого газа

Коммерсантъ14:38

Полиция Гонконга выгнала протестующих из здания парламента

Интерфакс14:14

Полиция Гонконга победила митингующих

Газета.Ru15:52

Протестующие в Гонконге взяли парламент штурмом

Lenta.ru10:45

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

РБК10:29

США призвали протестующих и полицию Гонконга воздерживаться от насилия

ТАСС17:29

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

РИА Новости12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия

СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве

Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 15:48
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы

Обновлено в 17:25
Общество

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Наука

Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях

В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Кино

Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции

Обновлено в 08:30
Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Наука

Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 06:00
Хоккей

Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
Космос

«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду

Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Политика

Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине

Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 15:27
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Футбол

Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное