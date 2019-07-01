с чего всё началось

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания. Красный уровень тревоги объявлен в здании впервые за всю историю, сообщает РИА Новости. На эту меру секретариат пошел из-за агрессивного поведения митингующих.

Происшествия СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Общество Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Происшествия Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.

Общество «Вкусвилл» запустит новый формат магазинов Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.

Политика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Происшествия На Украине шесть детей ранены в результате взрыва Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.

Общество Минздрав предложил проверять студентов на наркотики Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Наука Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».

Политика Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.

Космос «Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.

Политика Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.

Общество Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% «По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.

Футбол Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.

Гаджеты Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80 В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.