Происшествия
В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собраниеВести.Ru 08:25
В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания. Красный уровень тревоги объявлен в здании впервые за всю историю, сообщает РИА Новости. На эту меру секретариат пошел из-за агрессивного поведения митингующих.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия
СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве
Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы
Обновлено в 17:25
Общество
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Кино
Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции
Обновлено в 08:30
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Наука
Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива
Обновлено в 06:00
Космос
«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду
Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Политика
Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 15:27
Общество
Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора
Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Футбол
Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки
Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11