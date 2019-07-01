с чего всё началось

Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания. Попав внутрь, участники акции разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Экономика Уралсиб запускает кешбэк 10% для бизнес-карт Masterсard При оплате товаров и услуг на сумму не менее 15 тысяч рублей в месяц на счет поступит кешбэк в размере 10% от оборота.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Происшествия Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Авто Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).

Происшествия Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.

Экономика Дивиденды ЧТПЗ вырастут на 33% на акцию Всего на выплату дивидендов ЧТПЗ направит 4,7 млрд руб. Акционеры получат дивиденды в размере 15,38 руб. на одну обыкновенную акцию, что будет на 33% выше, чем за 2017 г. По итогам 2017 г. ЧТПЗ выплатил на одну обыкновенную акцию 11,56 руб. дивидендов.

Армия и оружие «Армату» в США назвали неконкурентоспособной Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Финансы Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Общество Уровень воды в Тулуне упал до 11 метров По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия упал до отметки 11 метров и продолжает снижаться.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Экономика Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.

Кино Netflix показал будущих героев «Ведьмака» Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.

Транспорт Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок Ведомство намерено изменить правила совместных поездок, так называемого карпулинга, когда через определенный агрегатор водитель и пассажир, которым по пути, договариваются поехать вместе за обоюдно выгодную плату.

Кино «Мстителям» не удалось обойти «Аватар» со второй попытки Наполеоновский план мегаблокбастера Marvel "Мстители 4: Финал" спихнуть с первой строчки самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар" не удался.