Происшествия
В Гонконге протестующие захватили парламентКоммерсантъ 11:29
Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания. Попав внутрь, участники акции разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Экономика
Уралсиб запускает кешбэк 10% для бизнес-карт Masterсard
При оплате товаров и услуг на сумму не менее 15 тысяч рублей в месяц на счет поступит кешбэк в размере 10% от оборота.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.
Обновлено в 18:43
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Кино
Умерла советская актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 09:59
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Происшествия
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Экономика
Дивиденды ЧТПЗ вырастут на 33% на акцию
Всего на выплату дивидендов ЧТПЗ направит 4,7 млрд руб. Акционеры получат дивиденды в размере 15,38 руб. на одну обыкновенную акцию, что будет на 33% выше, чем за 2017 г. По итогам 2017 г. ЧТПЗ выплатил на одну обыкновенную акцию 11,56 руб. дивидендов.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
«Армату» в США назвали неконкурентоспособной
Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено в 21:33
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском
Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено в 13:50
Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Общество
Уровень воды в Тулуне упал до 11 метров
По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия упал до отметки 11 метров и продолжает снижаться.
Обновлено в 02:34
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Транспорт
Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок
Ведомство намерено изменить правила совместных поездок, так называемого карпулинга, когда через определенный агрегатор водитель и пассажир, которым по пути, договариваются поехать вместе за обоюдно выгодную плату.
Обновлено в 10:51
Кино
«Мстителям» не удалось обойти «Аватар» со второй попытки
Наполеоновский план мегаблокбастера Marvel "Мстители 4: Финал" спихнуть с первой строчки самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар" не удался.
Обновлено в 06:10
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43