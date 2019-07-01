Происшествия

В Гонконге протестующие захватили парламентКоммерсантъ 11:29

Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания. Попав внутрь, участники акции разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль.
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Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает
 South China Morning Post.
РБК10:29

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Полиция Гонконга победила митингующих

Газета.Ru15:52

Полиция Гонконга прогнала протестующих из парламента с помощью слезоточивого газа

Коммерсантъ14:38

Полиция Гонконга выгнала протестующих из здания парламента

Интерфакс14:14

Протестующие в Гонконге взяли парламент штурмом

Lenta.ru10:45

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

РБК10:29

СМИ: полиция восстановила контроль над зданием Законодательного совета Гонконга

ТАСС15:18

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

РИА Новости12:25
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика

Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.
Обновлено в 08:08
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Хоккей

Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ

Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
Обновлено в 13:29
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Интернет

Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию

Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.
Обновлено в 11:14
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 16:24
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Футбол

«Зенит» расторгнул контракт с Маркизио

Обновлено в 12:44
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону

Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:16
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан

Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Транспорт

«Уральские Авиалинии» предложили лететь в Магадан вместо Грузии

Компания «Уральские Авиалинии» предложила без доплаты обменять билеты в Грузию на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:28
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии

Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Происшествия

Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте

Обновлено в 09:24
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Культура

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Обновлено в 12:14
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