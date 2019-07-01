Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующихВедомости вчера в 14:25
В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters.
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с чего всё началось
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.РБКвчера в 10:29
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Полиция Гонконга прогнала протестующих из парламента с помощью слезоточивого газа
Коммерсантъвчера в 14:38
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