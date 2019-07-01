с чего всё началось

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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