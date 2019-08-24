Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK. В Гонконге в субботу проходит очередная акция протеста.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Общество В небе над Петербургом заметили солнечное гало В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.

Киберспорт Команда OG стала чемпионом The International 2019 Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.

Политика Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7 На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры.

Общество Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика Меркель и Песков сделали заявления по России и G7 Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Культура Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» провели на Алтае Гостям представили реконструкцию боя 1943 года на реке Днепр Две исторические эпохи: раннее средневековье и Великая Отчественная война - представили на фестивале "Днепровский рубеж" в селе Шипуново Алтайского края 24 августа.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Шоу-бизнес Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Кино Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие» На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.

Футбол Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Футбол Самедов определится со своим будущим в ближайшее время Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.

Политика Пулемёт Калашникова назван лучшим в мире Пулемёт Калашникова занял первое место среди лучших переносных в мире. Об этом свидетельствует рейтинг журнала National Interest.

Наука В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца В Крыму специалисты обнаружили странное двухъярусное захоронение сарматского младенца, сообщает новостное издание Evo-rus.com.