Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующихРИА Новости вчера в 05:46

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK. В Гонконге в субботу проходит очередная акция протеста.
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Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

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Во время протестов в Гонконге задержали 29 человек

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В Гонконге возобновились столкновения между полицией и демонстрантами

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Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.
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