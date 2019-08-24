Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующихРИА Новости вчера в 05:46
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK. В Гонконге в субботу проходит очередная акция протеста.
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