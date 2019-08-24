Происшествия
В Гонконге начались столкновения протестующих с полициейРИА Новости вчера в 12:26
Протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, сообщает телерадиокорпорация RTHK. Столкновения происходят в ряде районов, включая Коулун Бэй и Вонтайсинь.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья
В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.
Обновлено в 14:19
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Общество
Вопрос об уместности номеров с животными в цирке расколол россиян
Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% противоположного мнения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 21:04
Кино
Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»
«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников.
Обновлено в 10:45
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено в 16:26
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Экономика
Власти Сахалинской области предлагают снизить транспортный налог на 30%
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил снизить на 30% налог для всех владельцев легковых автомобилей в регионе.
Обновлено в 20:44
Политика
Федотов сообщил, какой вариант амнистии СПЧ предложит Путину
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Происшествия
Дело о смерти девочки из-за вентилятора расследуют под Ростовом
Следователи расследуют дело о гибели годовалой девочки в Новочеркасске, которая получила травмы, ударившись о лопасть потолочного вентилятора, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 09:37
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено в 19:53
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01