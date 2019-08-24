Происшествия

В Гонконге начались столкновения протестующих с полициейРИА Новости вчера в 12:26

Протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, сообщает телерадиокорпорация RTHK. Столкновения происходят в ряде районов, включая Коулун Бэй и Вонтайсинь.
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Корреспондент «Ъ» передает с охваченных беспорядками улиц Гонконга

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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
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Вопрос об уместности номеров с животными в цирке расколол россиян

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В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
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Финансы

Токийская биржа открылась сильным падением

Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
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Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье

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Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
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Дело о смерти девочки из-за вентилятора расследуют под Ростовом

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Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

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В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

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Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
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Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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