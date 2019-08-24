Протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, сообщает телерадиокорпорация RTHK. Столкновения происходят в ряде районов, включая Коулун Бэй и Вонтайсинь.

В Гонконге начались столкновения протестующих с полицией

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