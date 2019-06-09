Полиция применила газ против демонстрантов в ГонконгеИзвестия 16:56

с чего всё началось

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки. Как сообщает Reuters, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР попыталась штурмовать здание Законодательного совета.

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

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