Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в ГонконгеИзвестия 16:56

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки. Как сообщает Reuters, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР попыталась штурмовать здание Законодательного совета.
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с чего всё началось
Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post
, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
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Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

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Говорит Москва15:10

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Газета.Ru13:07
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
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