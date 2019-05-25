Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие воротРИА Новости 02:00
В Нидерландах разгорелся скандал из--за работы футбольного арбитра на одном из матчей четвертого по силе дивизиона. Игра между "Харкемасе Бойс" и "Хук" завершилась со счетом 4:2. При этом один из мячей в ворота хозяев был забит арбитром Морисом Пааруисом.
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В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд
Sport24.ruвчера в 14:12
В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО
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