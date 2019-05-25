Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие воротРИА Новости 02:00

В Нидерландах разгорелся скандал из--за работы футбольного арбитра на одном из матчей четвертого по силе дивизиона. Игра между "Харкемасе Бойс" и "Хук" завершилась со счетом 4:2. При этом один из мячей в ворота хозяев был забит арбитром Морисом Пааруисом.
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В Голландии судья случайно забил гол и засчитал его. Видео

Спорт-Экспресс02:52

В Нидерландах арбитр засчитал гол, который забил сам

Чемпионат02:16

В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд

Sport24.ruвчера в 14:12

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Евро-футбол.рувчера в 15:37

В Голландии засчитали гол, забитый главным арбитром встречи (видео)

Советский спортвчера в 14:54

В Голландии арбитр матча засчитал гол, который забил сам

Матч ТВвчера в 21:31

В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО

Спорт уик-эндвчера в 15:03
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Политика

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями

Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
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Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

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Происшествия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

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Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Обновлено в 04:40
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Происшествия

Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома

По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве

Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Авто

BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео

Обновлено в 05:15
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Гаджеты

Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Общество

На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова

На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 06:34
Наука

Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин

Обновлено 24 мая в 13:47
Шоу-бизнес

Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Кино

Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка

Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Интернет

Флешки уходят в прошлое: секреты «облачного» хранения информации

Удаленное хранение файлов вообще сильно меняет наши отношения с электроникой.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Смартфоны Huawei стали предлагать по выгодным условиям

Индийское подразделение Amazon решило запустить акцию Huawei Week, в рамках которой на аппараты компании распространяются выгодные предложения.
Обновлено в 06:52
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