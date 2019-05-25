Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоЕвро-футбол.ру 15:37

В матче "Харкемазе Бойз" - "Хоек" (4:2) забить гостям помог арбитр, который слишком близко подбежал к воротам, из-за чего стал последним, кто коснулся мяча после рикошета.
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В Голландии засчитали гол, забитый главным арбитром встречи (видео)

Советский спорт14:54

Главный арбитр футбольного матча забил гол в Голландии

Телеканал 360°17:27

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Евро-футбол.ру15:37

В Голландии арбитр матча засчитал гол, который забил сам

Матч ТВ21:31

В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд

Sport24.ru14:12

В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО

Спорт уик-энд15:03

В Голландии гол судьи спас команду от разгромного поражения

Metaratings14:48
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Происшествия

В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
Обновлено в 20:46
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной

Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения.
Обновлено в 19:59
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Культура

Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу

Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло

Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено в 20:27
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Обновлено в 12:59
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Политика

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил о том, что будет участвовать в губернаторских выборах.
Обновлено в 07:25
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

ВОЗ признала переутомление болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Наука

Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение

Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Обновлено в 20:53
Происшествия

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 18:03
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:21
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Экономика

Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
Обновлено в 19:54
Общество

В Омске собираются проверить на наличие ВИЧ-инфекции 150 проституток

До 20 декабря планируется проверить на наличие вируса иммунодефицита 150 омских проституток.
Обновлено в 12:41
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Экономика

Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото

Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Супруга Дениса Майданова чуть не умерла во время беременности

Обновлено в 09:55
Наука

Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом

Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено в 15:04
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Обновлено в 13:00
Общество

Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Энергетика

Венгрия надеется получить чистую нефть по «Дружбе» на следующей неделе

Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.
Обновлено вчера в 11:55
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

О будущих пилотах задумалась Голикова

Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.
Обновлено в 21:02
Футбол

Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млн

Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн.
Обновлено в 11:06
Общество

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателя

В субботу, 25 мая, IX Съезд Союза журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателем организации Людмилу Фомичеву.
Обновлено в 10:43
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