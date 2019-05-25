В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоЕвро-футбол.ру вчера в 15:37

В матче "Харкемазе Бойз" - "Хоек" (4:2) забить гостям помог арбитр, который слишком близко подбежал к воротам, из-за чего стал последним, кто коснулся мяча после рикошета.

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

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