Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоЕвро-футбол.ру вчера в 15:37
В матче "Харкемазе Бойз" - "Хоек" (4:2) забить гостям помог арбитр, который слишком близко подбежал к воротам, из-за чего стал последним, кто коснулся мяча после рикошета.
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В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд
Sport24.ruвчера в 14:12
В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО
Спорт уик-эндвчера в 15:03
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