Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоЕвро-футбол.ру вчера в 15:37

В матче "Харкемазе Бойз" - "Хоек" (4:2) забить гостям помог арбитр, который слишком близко подбежал к воротам, из-за чего стал последним, кто коснулся мяча после рикошета.
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В Голландии арбитр матча засчитал гол, который забил сам

Матч ТВвчера в 21:31

Главный арбитр футбольного матча забил гол в Голландии

Телеканал 360°вчера в 17:27

В Голландии гол судьи спас команду от разгромного поражения

Metaratingsвчера в 14:48

В Голландии засчитали гол, забитый главным арбитром встречи (видео)

Советский спортвчера в 14:54

В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд

Sport24.ruвчера в 14:12

В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО

Спорт уик-эндвчера в 15:03

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Евро-футбол.рувчера в 15:37
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Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:39
Политика

Пять лет войны на Украине: экономика российской части Донбасса приходит в упадок (Е15, Чехия) (e15.cz)

Шахтерские города Зверево, Донецк, Новошахтинск, Шахты и Каменск, находящиеся на юге России у границы с Украиной, образуют регион так называемого Восточного Донбасса.
Обновлено в 01:02
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве

Обновлено вчера в 23:44
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Авто

СМИ сообщили о возможности слияния Fiat Chrysler и Renault

Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault ведут серьёзные переговоры о своём слиянии.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено вчера в 09:17
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Происшествия

На алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, спасая детей

Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Политика

Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов

Обновлено вчера в 12:30
Спорт

Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи

Екатерина Дорожко, возлюбленная форварда московского "Спартака" Луиса Адриано, ответила в инстаграме на вопросы подписчиков по поводу личной жизни с бразильцем, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:01
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено вчера в 10:49
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Космос

Огромный метеорит взорвался над Австралией

Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено 24 мая в 17:39
Происшествия

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом

Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала.
Обновлено вчера в 10:31
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию к Гран-при Монако «Формулы-1»

Обновлено вчера в 10:31
Общество

В Улан-Удэ запустили цифровых воздушных змеев

Волонтёры запустили 22 воздушных змея, которые символизируют федеральные общедоступные каналы.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»

Катарская компания Qatar Sports Investments, являющаяся владельцем футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен», намеревается приобрести долю акций английской команды «Лидс», сообщает 26 мая Financial Times.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
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