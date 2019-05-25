Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоИзвестия вчера в 19:08
Главный арбитр в матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии забил гол в ворота клуба «Харкемасе Бойз» и засчитал его.
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В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд
Sport24.ruвчера в 14:12
В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО
Спорт уик-эндвчера в 15:03
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Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
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Политика
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Петрозаводске загорелся дом-интернат для ветеранов
Свыше 30 человек эвакуировали из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске из-за пожара, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Канада вышла в финал ЧМ по хоккею
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Словакии, победив команду Чехии в 1/2 финала.
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Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
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Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
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Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Рубин», «Локомотив» против «Уфы»
Претенденты на 2-е место – «Локомотив» и «Краснодар» – сыграют домашние матчи с «Уфой» и «Рубином» соответственно.
Обновлено в 01:20
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка
Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Авто
Новая Toyota Avanza пользуется ажиотажным спросом
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей
36-летняя женщина погибла, спасая своих детей в автомобиле на трассе Барнаул - Рубцовск в пятницу, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:58
Здоровье
Психологи рассказали о последствиях хронической боли
Психологи рассказали о последствиях хронической боли.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Ростова» выросла в 3,5 раза
Посещаемость домашних матчей «Ростова» выросла в 3,5 раза после переезда команды на «Ростов Арену».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Под Горловкой уничтожен «айдаровец»-штурмовик
Боевик, воевавший в составе 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр, был уничтожен 24 мая «во время выполнения служебного задания» в районе Горловки.
Обновлено в 04:07
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта
В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 04:00
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03