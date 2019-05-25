Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоИзвестия вчера в 19:08
Главный арбитр в матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии забил гол в ворота клуба «Харкемасе Бойз» и засчитал его.
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В Голландии судья засчитал гол, который сам случайно забил в ворота одной из команд
Sport24.ruвчера в 14:12
В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО
Спорт уик-эндвчера в 15:03
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Футбол
ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днем рождения
Московский ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 59-летием.
Обновлено в 01:56
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
В Германии небольшой двухместный самолет застрял в деревьях при приземлении.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Как выбирать морепродукты и чем опасны кальмары к пиву
Совместно с Федеральной службой по аккредитации репортеры программы «Еда живая и мертвая» провели исследование пяти популярных видов сушеных кальмаров — марок «Сухогруз», «Каждый день», Beerka, «Дальпико рыбсервис», плюс взяли развесной продукт из крупной торговой сети.
Обновлено вчера в 06:30
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
"Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной
Бывшая супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэпера Анастасии Решетовой, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 14:07
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек
Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
Обновлено в 02:08
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слухи о беременности
Несмотря на подозрения хейтеров, что певица вышла замуж, так как ждет ребенка от рэпера, артистка опровергла слухи, появившись в коротком видеоролике с фужером в руке.
Обновлено в 02:00
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей
Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Политика
LG «поиздевался» над Huawei и исправился
Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Ридли Скотт ведет переговоры с Walt Disney о продолжении «Чужого»
Которое становится носителем для нового существа.
Обновлено в 00:28
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае
Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
Обновлено в 01:58
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41