В Голландии арбитр забил гол и засчитал егоИзвестия вчера в 19:08

Главный арбитр в матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии забил гол в ворота клуба «Харкемасе Бойз» и засчитал его.

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

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