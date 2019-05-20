Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
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Окололетние заморозки обойдут стороной большинство регионов ЦФО

Московский Комсомолец03:39

Заморозки вернутся на территорию России

Народные новости02:58

Синоптики рассказали, куда ещё придут заморозки

Life.ruвчера в 23:33

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

Известия00:25

Синоптики спрогнозировали заморозки в ряде регионов России

ФАН02:50

Майские заморозки придут в некоторые регионы России

iReactorвчера в 22:54

В Гидрометцентре предупредили, куда еще нагрянут заморозки

Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия

Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»

Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.
Обновлено в 01:48
Политика

Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду

Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.
Обновлено в 03:52
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»

Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Кино

«Амедиатека» опоздала с началом показа финала «Игры престолов»

Немногим ранее, в 5 утра, представители сервиса извинились за задержку.
Обновлено в 03:15
Политика

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Авто

Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк

Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС

Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 03:34
Музыка

Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Единоборства

Макгрегор выложил фото с Овечкиным с подписью на русском языке

Обновлено в 03:39
Кино

Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников

Обновлено в 03:12
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол

Фирмино возобновил тренировки в составе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино приступил к тренировкам.
Обновлено в 02:54
Транспорт

В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ

Обновлено в 00:39
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
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