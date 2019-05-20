Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
Министр обороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:26
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Актер Алексей Фатеев тайно женился на новой пассии
Актер Алексей Фадеев тайно женился на своей новой возлюбленной. Об этом он рассказал в интервью изданию Woman Hit.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах Huawei
После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android.
Обновлено в 04:54
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Обновлено в 05:32
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Кино
Чем закончилась «Игра престолов»
RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».
Обновлено в 02:28
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на трансляцию украинских телеканалов, Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады принёс присягу народу страны, после чего глава Конституционного суда объявила о его вступлении в должность президента.
Обновлено в 05:29
Политика
В Кремле оценили третье место России на Евровидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточно высоким третье место российского исполнителя Сергея Лазарева на песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 05:31
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала огромные синяки
В глаза бросается, что на коленях у звезды – огромные синяки, а в описании к снимку Ольга рассказала, что успех не дается человеку просто и тем более случайно.
Обновлено в 04:08
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
На Ямале к людям вышли белые медведи
В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Ударившего полицейского Цакунова оштрафуют на 100 тысяч
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, молодого человека оштрафуют на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:13
Политика
Социологи: россияне готовы выходить на митинги и протестовать
Группа социологов под руководством Сергея Белановского, которая предсказала проекты на Болотной площади, исследовала массовое сознание россиян и выяснила, что недовольство властью среди жителей страны растет настолько, что люди готовы протестовать на улицах.
Обновлено в 02:27
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:54
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35