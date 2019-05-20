В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

Политика Во время инаугурации Зеленский распустил Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.

Экономика ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Политика Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.

Политика Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.

Футбол Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.

Шоу-бизнес Бывшая жена Тарасова Бузова не может жить без капельницы Певица сообщила, что постоянные гастроли и концерты сильно изматывают ее, поэтому она пытается держать себя на ногах при помощи различных лекарственных препаратов и капельниц.

Экономика Зеленский обнародовал декларацию о доходах Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.

Наука С 20 мая изменится определение килограмма Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.

Кино Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов» Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

Общество Исландский каньон закрыли из-за клипа Джастина Бибера Исландский каньон Фьядрарглйуфур закрыли после съемок клипа Джастина Бибера на песню I’ll Show You.

Политика Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.

Футбол ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политика Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.

Происшествия За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.

Шоу-бизнес Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии Шукшиной Как известно, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ранее встречался с Фрейей Зильбер. Однако до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.

Музыка Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019» Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».

Религия Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.