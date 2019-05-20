Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
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Синоптики спрогнозировали заморозки в ряде регионов России

ФАН02:50

Заморозки обрушатся на десять российских регионов

News.ru04:29

Окололетние заморозки обойдут стороной большинство регионов ЦФО

Московский Комсомолец03:39

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в нескольких регионах России

ТАСС05:45

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

Известия00:25

Синоптики рассказали, куда ещё придут заморозки

Life.ruвчера в 23:33

В Гидрометцентре предупредили, куда еще нагрянут заморозки

Российская газетавчера в 22:00
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Более десятка школ в Москве «заминированы» неизвестными

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Футбол

Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест

Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тарасова Бузова не может жить без капельницы

Певица сообщила, что постоянные гастроли и концерты сильно изматывают ее, поэтому она пытается держать себя на ногах при помощи различных лекарственных препаратов и капельниц.
Обновлено в 07:40
Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Наука

С 20 мая изменится определение килограмма

Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.
Обновлено 18 мая в 12:35
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Обновлено в 07:15
Общество

В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока.
Обновлено в 08:04
Общество

Исландский каньон закрыли из-за клипа Джастина Бибера

Исландский каньон Фьядрарглйуфур закрыли после съемок клипа Джастина Бибера на песню I’ll Show You.
Обновлено в 06:10
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.
Обновлено в 07:49
Футбол

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов.
Обновлено в 03:18
Футбол

ФК «Динамо» ожидает аншлаг на матче открытия стадиона в Петровском парке

Обновлено в 07:43
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия

За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу

Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии Шукшиной

Как известно, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ранее встречался с Фрейей Зильбер. Однако до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.
Обновлено в 07:58
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Музыка

Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019»

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».
Обновлено 18 мая в 23:59
Религия

Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Обновлено в 04:00
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
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