Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Политика
Вице-премьер Крыма Селезнев ушел в отставку
Зампредседателя правительства республики Михаил Селезнев ушел в отставку по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Прокуратура внесла представление Мазиной после оптимизации саратовских поликлиник
По результатам проверки прокуратура области направила в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной представление.
Обновлено в 06:18
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика
72% населения России считают, что за последний год при Путине жить стало хуже
72% говорят, что стало хуже, 26% говорят, что ничего не изменилось, лишь 2% говорят, что стало лучше.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер
Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43