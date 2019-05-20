Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

Известия00:25

Заморозки обрушатся на десять российских регионов

News.ru04:29

Окололетние заморозки обойдут стороной большинство регионов ЦФО

Московский Комсомолец03:39

Синоптики спрогнозировали заморозки в ряде регионов России

ФАН02:50

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в нескольких регионах России

ТАСС05:45

Синоптики рассказали, куда ещё придут заморозки

Life.ruвчера в 23:33

В Гидрометцентре предупредили, куда еще нагрянут заморозки

Российская газетавчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Политика

Вице-премьер Крыма Селезнев ушел в отставку

Зампредседателя правительства республики Михаил Селезнев ушел в отставку по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Здоровье

Прокуратура внесла представление Мазиной после оптимизации саратовских поликлиник

По результатам проверки прокуратура области направила в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной представление.
Обновлено в 06:18
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика

72% населения России считают, что за последний год при Путине жить стало хуже

72% говорят, что стало хуже, 26% говорят, что ничего не изменилось, лишь 2% говорят, что стало лучше.
Обновлено в 04:43
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Происшествия

Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер

Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Общество

Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное