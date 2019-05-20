Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
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Зима возвращается. Синоптики пообещали регионам погодные сюрпризы

Царьград01:44

В Гидрометцентре предупредили, куда еще нагрянут заморозки

Российская газетавчера в 22:00

Синоптики рассказали, куда ещё придут заморозки

Life.ruвчера в 23:33

Майские заморозки придут в некоторые регионы России

iReactorвчера в 22:54

Гидрометцентр сообщил о кратковременных дождях на юге России

Юга.ру01:20

Синоптики назвали регионы, куда придут заморозки

ФедералПресс01:15

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

Известия00:25
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Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком завершающегося сезона чемпионата Франции.
Обновлено в 01:50
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов

Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Украинские силовики пять раз за сутки обстреливали территорию ЛНР

Обновлено в 01:46
Общество

Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.
Обновлено в 00:50
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек

Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено вчера в 07:47
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Теннис

Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA

Обновлено в 00:45
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика

Беженцы в «Рукбане» получили медпомощь и продукты

Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения.
Обновлено в 01:15
Футбол

ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Происшествия

90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора

По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Обновлено в 00:40
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция торжественной церемонии, все подробности

Споры вокруг даты торжественной церемонии велись не один день.
Обновлено в 01:57
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Экономика

В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в поселке Гульшат Карагандинской области Казахстана запустили вторую солнечную электростанцию мощностью 40 МВт.
Обновлено в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
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