В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

Общество В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».

Футбол Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком завершающегося сезона чемпионата Франции.

Политика В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.

Хоккей Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.

Политика Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.

Экономика Российская промышленность отказывается от европейского оборудования Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.

Общество Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.

Музыка Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении» Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.

Происшествия В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».

Экономика В России может появиться виртуальная экономическая зона В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.

Политика В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Политика Беженцы в «Рукбане» получили медпомощь и продукты Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения.

Политика Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.