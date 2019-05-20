Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионовИзвестия 00:25
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы. Об этом 20 мая сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком завершающегося сезона чемпионата Франции.
Обновлено в 01:50
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов
Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %
Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Российская промышленность отказывается от европейского оборудования
Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Общество
Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ
По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.
Обновлено в 00:50
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек
Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено вчера в 07:47
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Теннис
Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA
Обновлено в 00:45
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика
Беженцы в «Рукбане» получили медпомощь и продукты
Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения.
Обновлено в 01:15
Футбол
ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора
По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Обновлено в 00:40
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция торжественной церемонии, все подробности
Споры вокруг даты торжественной церемонии велись не один день.
Обновлено в 01:57
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Экономика
В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию
Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в поселке Гульшат Карагандинской области Казахстана запустили вторую солнечную электростанцию мощностью 40 МВт.
Обновлено в 01:12