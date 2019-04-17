Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части РоссииРоссийская газета 07:53
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Пока в апреле выпало всего 20% от нормы — это очень мало. И в ближайшие 5-7 дней мы не ожидаем существенных осадков, поскольку погоду в центре европейской части России определяет мощный антициклон.
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