Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августеРоссийская газета вчера в 22:00
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.
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с чего всё началось
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
О боевой работе в Сирии рассказали в противоминном центре
В преддверии первого юбилея военные инженеры центра рассказали «МК» о своем опасном, но таком нужном труде.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Армия и оружие
Военные планируют потушить пожары в Сибири за пять дней
«Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщают о том, что военные планируют ликвидировать очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней.
Обновлено в 01:45
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы.
Обновлено в 02:20
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол
Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 км
Обновлено в 01:59
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено 29 июля в 08:27
Авто
В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей
Действующие нормы страхования в России не предусматривают специального регулирования для беспилотных автомобилей, отметили в пресс-службе Минфина.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Минобороны испытало «военный интернет»
Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
Обновлено в 02:03
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Политика
США продлили ограничения по иранской ядерной программе
Как подчеркивается в документе, США выступают за то, чтобы "лишить Иран любого пути к ядерному оружию", а санкции, в частности, помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Тегерана, снизить риски ее распространения и ограничат способности республики сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия.
Обновлено в 01:27
Футбол
«Реал» дважды пытался подписать Пуйоля
"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
Обновлено в 01:02
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Путешествия
Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней
Аэропорт туристического итальянского города Ольбия в Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка, который пытались вывезти туристы в качестве сувениров, сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil
Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03