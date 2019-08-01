В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

с чего всё началось

В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

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