Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августеРоссийская газета 31 июля в 22:00
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.
Читать в источнике
Оценить708
с чего всё началось
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.Российская газета31 июля в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Дом на колесах с гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Компания Volkner, специализирующаяся на производстве люксовых домов на колесах представила две новые модели Perfection Relax и Performance S. Первый кемпер оценили в 850 тысяч евро (60 млн рублей).
Обновлено в 00:29
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Suzuki назвала стоимость нового Jimny
Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено 31 июля в 08:42
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Космос
В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии
Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.
Обновлено 31 июля в 09:31
Политика
Названа причина распространения пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:00
Политика
В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:06
Здоровье
Определены регионы с самой быстрой и самой медленной скорой помощью
В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Обновлено вчера в 13:00
Технологии
Представлена клавиатура Keystone, которая определяет силу нажатия
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Шюррле рассказал, почему решил перейти в «Спартак»
Новичок московского "Спартака" чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле рассказал, почему согласился на переход в столичный клуб.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех»
«Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования и модернизации ИТ-инфраструктуры Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Обновлено вчера в 10:15