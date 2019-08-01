Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августеРоссийская газета 31 июля в 22:00
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.
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с чего всё началось
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.Российская газета31 июля в 22:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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