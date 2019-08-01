Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августеРоссийская газета вчера в 22:00

В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в августе

РИА Новости02:28

Синоптики предупредили россиян о холодном августе

РБК03:25

Россиянам рассказали о погоде в августе

Lenta.ru02:48

Синоптики предупредили россиян об аномально холодном августе

URA.Ru03:01

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

RT на русском01:45

Синоптики рассказали о погоде в августе

Газета.Ru00:24

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Российская газетавчера в 22:00
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Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Обновлено вчера в 12:33
Политика

Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным

Обновлено вчера в 23:48
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

Обновлено в 02:15
Общество

«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса

Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59
Экономика

Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

Более 250 исторических фотографий ВДНХ появились в «МЭШ»

Пользователи библиотеки "Московской электронной школы" ("МЭШ") теперь могут изучить историю главной выставки страны с помощью электронного издания "От ВСХВ к ВДНХ".
Обновлено в 03:29
Хоккей

Канадский специалист вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Среди воспитанников Чапмана — форвард «Тампы» Энтони Сирелли, который в прошлом сезоне вошел в сборную новичков НХЛ и завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Канады.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»

Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Политика

Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму

Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Магазинам пригрозили штрафами за неверную выкладку молочных продуктов

Роспотребнадзор предупредил магазины, что нарушение правил выкладки молочных продуктов с содержанием растительных жиров чревато крупными штрафами.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Общество

Простейший пример по математике посеял раздор в сети

Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Политика

Шнуров написал стихотворение про Путина без мата

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихи, посвященные президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России

Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Футбол

«Бавария» сделала «Ман Сити» официальное предложение о трансфере Сане

Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по 23-летнему игроку сборной Германии, а самому Сане назвали условия личного контракта.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам

Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе защитника из НБА

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Политика

Комитет Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока – 2», сообщает издание Reuters.
Обновлено вчера в 11:46
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