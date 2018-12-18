Общество

В Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды в России на январь
Инфорос
07:36

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала о предварительном прогнозе погоды на январь. На европейской территории и на севере Сибири температура будет в пределах климатической нормы или на градус выше.
Инфорос07:36
с чего всё началось

Синоптики дали прогноз погоды на январь

По предварительному прогнозу, температура в январе на большей части территории России ожидается в пределах нормы и чуть выше. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 21:30

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Синоптики рассказали о погоде на январь

Комсомольская правда08:32

Гидрометцентр рассказал о морозах в России в январе

Московский Комсомолец06:04

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе

RT на русском05:31

Синоптики рассказали, какой январь предстоит пережить москвичам

Вечерняя Москва03:54

Синоптики: Предстоящий январь в России будет мягче обычного

Национальная служба новостей01:48

Синоптики дали прогноз погоды на январь

Российская газетавчера в 21:30

Лютые морозы: кузбасские синоптики рассказали о погоде на январь

ВашГород.рувчера в 16:00
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Общество

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Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Обновлено в 09:26
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Власти Москвы утвердили 13 новых стартовых площадок под реновацию

Обновлено в 08:03
Общество

Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции

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Обновлено в 05:13
Общество

Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей

Жильцы дома на юго-западе Москвы больше не требуют выселения из здания онкобольных детей.
Обновлено в 06:37
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обращении с животными

Через 8 лет после внесения в парламент законопроекта об ответственном обращении с животными Госдума приняла его во втором чтении.
Обновлено в 09:15
Общество

Гуцериев подает в суд на Запашного

Бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного после его заявления о том, что группа "Сафмар" осуществляет вложения в канадский Cirque du Soleil.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время Чемпионата мира по футболу.
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Общество

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.
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Общество

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Обновлено в 07:59
Общество

В Москве проведут свыше 400 мероприятий в новогодние праздники

Обновлено в 06:39
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«Яндекс» покупает за $145 млн участок под новую штаб-квартиру

«Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении компании.
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В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь.
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Скоростные электрички от Москвы до Одинцова запустят до конца недели

Обновлено в 04:09
Общество

Дворец госуслуг «Мои документы» открылся на ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец государственных услуг "Мои документы" на ВДНХ и вручил благодарственные письма сотрудникам столичных центров госуслуг - победителям конкурса "Мои добрые дела".
Обновлено в 04:39
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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Дорожная ситуация в Москве осложнена в течение всего вторника, по состоянию на 16.00 загруженность столичных дорог оценивается в 8 баллов, а к 18 часам пробки достигнут девятибалльных значений, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
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