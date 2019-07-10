Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

с чего всё началось

Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве. Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального, в Крыму.

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

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