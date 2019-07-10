Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августеРоссийская газета вчера в 22:00
Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве. Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального, в Крыму.
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с чего всё началось
Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Общество
Власти Челябинска создадут новое предприятие общественного транспорта
Власти Челябинска ищут варианты погашения долгов предприятий общественного транспорта, которые находятся в системном кризисе, заявила сегодня на пресс-конференции временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.
Обновлено в 01:29
Игры
В DayZ появится королевская битва
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Авто
Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход
Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Трагедия в Баренцевом море с моряками могла произойти из-за диверсии
Комиссия во главе с главкомом ВМФ Николая Евменова ведет изучение обстоятельств трагедии, произошедшей в Баренцевом море, в результате которой погибло четырнадцать моряков-подводников, передает РБК.
Обновлено в 02:36
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Спорт
Пригода завоевал золото Универсиады
Обновлено вчера в 14:09
Общество
В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей
Бесплатные уроки предпринимательства для детей пройдут в парках Москвы с 13 июля по 4 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Обновлено в 02:42
Футбол
Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА
Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Обновлено в 03:48
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26