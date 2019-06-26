В Гидрометцентре рассказали о погоде в июлеРоссийская газета 21:00

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы. Среднемесячная температура июля: +19 градусов.

с чего всё началось

На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Кино Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».

Общество Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.

Финансы Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей Министерство финансов РФ 26 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года.

Авто Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Шоу-бизнес Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Происшествия Работу кузбасской шахты приостановили из-за смерти горняка Судебные приставы по решению суда приостановили работы по бурению разгрузочно — дегазационных скважин в грудь забоя конвейерного штрека на 20 суток.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Энергетика Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.

Авто BMW показала концепт-кар Vision M NEXT Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.

Экономика Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".

Общество Еще одна пензенская выпускница получила 100 баллов на ЕГЭ В пресс-службе регионального министерства образования сообщили, что одна девушка из 2 682 участников экзамена набрала 100 баллов.

Экономика Китай временно приостановит импорт свинины из Канады Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.

Общество Кукиш вместо новой библиотеки и асфальта: тюменские чиновники вновь не сдержали слово Стоит ли удивляться тому, что оно уже покосилось, в крыше и полу образовались дыры, которые местные жители пытаются латать, но это не помогает: в дождь – с потолка капает, в морозы в здании царит холод, потолок того и гляди свалится на головы посетителей.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Здоровье Хирурги ГКБ №29 провели мастер-класс для коллег из других больниц 24 июня хирурги Городской клинической больницы № 29 имени Баумана провели мастер-класс для врачей из других клиник в инновационной мобильной лаборатории.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Здоровье Число выявленных при пересечении границы России инфекционных больных выросло втрое за последние пять лет Число выявленных при пересечении границы России инфекционных больных за последние пять лет выросло втрое, что связано как с ростом качества диагностики, так и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Спорт Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.