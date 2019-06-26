Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июлеРоссийская газета вчера в 21:00
На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.
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с чего всё началось
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы. Среднемесячная температура июля: +19 градусов.Российская газетавчера в 21:00
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Павел Колобков прибыл на Исполком РФС
Министр спорта РФ Павел Колобков прибыл на Исполком РФС pic.twitter.com/KQ9uyrWSo8 — СЭ Футбол (@se_football) 26 июня 2019 г.
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