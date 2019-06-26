В Гидрометцентре рассказали о погоде в июлеРоссийская газета вчера в 21:00

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы. Среднемесячная температура июля: +19 градусов.

с чего всё началось

На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

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