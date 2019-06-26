Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июлеРоссийская газета вчера в 21:00

На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы. Среднемесячная температура июля: +19 градусов.
Российская газетавчера в 21:00

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Россиян предупредили о погодных аномалиях в июле

URA.Ruвчера в 22:41

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Известиявчера в 22:15

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в июле

News.ru00:17

Гидрометцентр России рассказал о погоде в июле

REGNUMвчера в 22:58

Стало известно, какая погода ожидает россиян в июле

Телеканал 360°вчера в 22:48

Синоптики рассказали о погоде в июле

Газета.Ru01:10

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Российская газетавчера в 21:00
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Футбол

Павел Колобков прибыл на Исполком РФС

Министр спорта РФ Павел Колобков прибыл на Исполком РФС pic.twitter.com/KQ9uyrWSo8 — СЭ Футбол (@se_football) 26 июня 2019 г.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Общество

Метеорологи предсказали массовую гибель людей от жары этим летом

Аномальная жара в конце июня 2019 года может погубить тысячи людей.
Обновлено в 04:57
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Игры

Бета-версия мира Зен для Black Mesa уже доступна для скачивания

Только-только разработчики ремейка оригинальной Half-Life под названием Black Mesa опубликовали новые геймплейные кадры Зена и намекнули, что его выход не за горами, как уже на следующий день они же выпустили бета-версию мира.
Обновлено в 03:21
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Житель Северной Осетии получил срок за участие в войне в Сирии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Северной Осетии Тимуру Тумгоеву.
Обновлено в 04:19
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире

Обновлено вчера в 16:43
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Экономика

Правительство перезапустит программы поддержки авторынка

Обновлено в 05:07
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Авто

Opel показал новый Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами

Как и электромобиль Opel Corsa-e, версия с бензиновыми и дизельными моторами построена на платформе CMP концерна PSA Group.
Обновлено в 03:46
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Десятая часть россиян заявила о применении против них пыток силовиков

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков.
Обновлено в 05:13
Наука

Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий

Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Самолёт РФ осуществил ротацию военных в Венесуэле

Прибывший в Венесуэлу самолёт не усилил контингент российских военных, а лишь осуществил ротацию специалистов.
Обновлено в 05:20
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Наука

Как температура влияет на сон, рассказали ученые

Обновлено 24 июня в 11:25
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
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