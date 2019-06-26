Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июлеРоссийская газета вчера в 21:00

На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны - около нормы.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы. Среднемесячная температура июля: +19 градусов.
Российская газетавчера в 21:00

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Гидрометцентр России рассказал о погоде в июле

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Российская газетавчера в 21:00
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Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

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Общество

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Финансы

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
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Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

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Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено вчера в 07:57
Общество

СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции

Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Наука

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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
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Происшествия

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Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Экономика

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Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
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Армия и оружие

На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»

Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено 24 июня в 06:28
Здоровье

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Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой

Представитель компании-организатора рассказал о райдере звезды.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
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Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»

Обновлено вчера в 18:12
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов

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Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
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В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

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Елена Дробышева: «Мамы мне всегда не хватало. Я была ею одержима»

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В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин

ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей. Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад.
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Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
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