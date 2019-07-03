По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Авто Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.

Экономика «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.

Происшествия ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.

Армия и оружие В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.

Авто Renault представил новое поколение Captur Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.

Технологии Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Политика В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска В связи с 75-й годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансы Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Наука В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир» Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Авто Новый BMW X6 светится в темноте BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями.

Происшествия 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.

Шоу-бизнес Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Происшествия Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления "В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.