Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июлеRT на русском 06:29
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
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с чего всё началось
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.Российская газетавчера в 22:00
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