Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48
Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы.
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Энергетика
Поставки «Газпрома» в Венгрию могут быть ускорены
Венгрия ведет переговоры с «Газпромом» о поставках в текущем году части газа на 2020 год, поскольку перспектива будущего транзита российского газа через Украину остается неясной.
Обновлено в 21:38
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Общество
Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров
На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обновлено в 17:01
Политика
Медведев: Нынешний уровень пенсий не дает достойно жить
Нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно.
Обновлено в 05:45
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Политика
Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Театры
Башдрамтеатр удостоен спецпремии жюри «Золотой маски»
Обновлено в 01:02
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Игры
NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch
WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Общество
Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это
Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Политика
Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации
Обновлено в 01:38
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено в 16:28
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
Обновлено в 22:02
Гаджеты
Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально
Обновлено в 08:04
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Госдума ужесточит наказания за побег с места ДТП
Обновлено в 08:57
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 21:56
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено в 12:58
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46