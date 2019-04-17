Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48

Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы.
— Роман ВильфандГазета.Ru 07:23

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К какой погоде готовиться жителям центральной России во второй половине апреля

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Башдрамтеатр удостоен спецпремии жюри «Золотой маски»

Обновлено в 01:02
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Игры

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WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Общество

Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это

Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Политика

Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации

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Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

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Футбол

На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 17:11
Общество

Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
Обновлено в 22:02
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

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Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

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Политика

Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама

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Обновлено в 17:29
Происшествия

Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Происшествия

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Обновлено в 08:57
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину

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Обновлено в 21:56
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Космос

Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
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Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
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