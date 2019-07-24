Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходныеМедиаПоток 01:16
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Читать в источнике
Оценить551
с чего всё началось
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.Российская газетавчера в 09:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено в 21:11
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.
Обновлено в 14:23
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:58
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Общество
В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка
Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба.
Обновлено в 21:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes
В журнале Forbes появился рейтинг самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Обновлено в 05:27
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме Паоло Соррентино, который получил название Mob Girl.
Обновлено в 03:09
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря «Холдоми» арестован
Директор сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов арестован на 2 месяца.
Обновлено в 04:43
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитилась фигурой Василисы Володиной
В комментариях высказалась также Лариса Гузеева, отметив, что с такой фигурой ходила бы голая.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56