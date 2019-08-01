Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августеРИА Новости вчера в 02:28
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.Российская газета31 июля в 22:00
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Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
«Минфин России участвует в данном вопросе, чтобы обеспечить скорейшее принятие законопроекта», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:00
Общество
Большинство россиян поддержали жесткие меры во время беспорядков в Москве
В целом 58 процентов москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян такого мнения придерживаются 39 процентов.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Экономика
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано
Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Спорт
Один из популярнейших стримеров мира сбежал с Twitch в Microsoft
Один из самых популярных стримеров в мире Тайлер «Ninja» Блевинс перейдёт с Twitch на Mixer — новую платформу Microsoft.
Обновлено в 04:22
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Футбол
Лазович согласился на переход в «Верону»
Полузащитник Дарко Лазович согласился на переход в "Верону", об этом сообщает gianlucadimarzio.com.
Обновлено вчера в 08:08
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Происшествия
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Следствие сообщило детали подготовки теракта в Татарстане
Представитель следствия сообщил, что обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане двое таксистов из Нижнекамска планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
США угрожают России размещенными в Европе ядерными зарядами
Эксперт напомнил, что на территории Европы размещены около 200 ядерных боезарядов.
Обновлено в 04:03
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Зауралье зарубили топором подростка и ещё живым сбросили в реку
По версии следствия, в конце августа 2018 года ранее судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, среди ночи в одном из домов зарубили подростка топором и колуном.
Обновлено в 03:32
Экономика
На фоне сообщений о санкциях против РФ не исключена эмоциональная продажа рубля
Помимо санкций против Китая, СМИ сегодня сообщили о подписании Д.Трампом второго пакета санкций по «делу Скрипалей».
Обновлено в 03:36
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Компания Xiaomi презентовала смартфон Black Shark 2 Pro. Игровое устройство стало самым мощным смартфоном в мире.
Обновлено 31 июля в 21:13
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Большинство немцев выступили против ядерного оружия США в Германии
Подавляющее большинство граждан Германии проголосовало за вывоз установленного на территории ФРГ ядерного оружия, принадлежащего Соединенным Штатам.
Обновлено в 00:26