Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августеРИА Новости 02:28
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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с чего всё началось
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Новый состав правительства Украины представят в начале сентября
По словам Геруса, кабмин сформируют почти сразу после старта осенней сессии Верховной рады, который намечен на 4 сентября.
Обновлено в 07:22
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Дочь Хворостовского показала живот на последнем месяце беременности
Мария Хворостовская показала в Instagram фото, на котором она находится на последнем месяце беременности.
Обновлено в 09:31
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Политика
Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.
Обновлено в 06:42
Политика
На Украине представители ПЦУ захватили храм Киевского патриархата
Отмечается, что после этого членов Киевского патриархата в селе Пивни начали запугивать, чтобы они «сменили церковную принадлежность и перешли в подчинение ПЦУ».
Обновлено в 06:20
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
Ранее сообщалось, что игрок согласовал с «Зенитом» условия личного контракта.
Обновлено вчера в 07:20
Технологии
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Кино
Питт и Ди Каприо могут быть выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях
Еще один инсайдер отметил, что Питт самостоятельно может предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар».
Обновлено в 06:31
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
Обновлено в 04:03
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57