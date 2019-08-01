Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августеРИА Новости 02:28

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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Российская газетавчера в 22:00
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