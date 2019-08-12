Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусовРоссийская газета вчера в 22:00
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Впрочем, такая погода простояла почти весь июль и в Москве. И только предстоящая неделя обещает порадовать уставших от непривычного северного лета москвичей.
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с чего всё началось
Неустойчивой в начале недели обещает быть погода на юге России. В Ростовской области, в частности, в понедельник 29 градусов, к середине недели жара усилится до +35, а к выходным снова спадет - до +28.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
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Обновлено вчера в 22:47
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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Экономика
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Обновлено в 03:42
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Происшествия
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Обновлено в 03:34
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В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
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Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 21:17
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Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
По мере нарастания глобального потепления лесные пожары усиливаются.
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