Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусовРоссийская газета вчера в 22:00

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Впрочем, такая погода простояла почти весь июль и в Москве. И только предстоящая неделя обещает порадовать уставших от непривычного северного лета москвичей.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Неустойчивой в начале недели обещает быть погода на юге России. В Ростовской области, в частности, в понедельник 29 градусов, к середине недели жара усилится до +35, а к выходным снова спадет - до +28.
Российская газетавчера в 22:00

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